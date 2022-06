ARCHIV - Ein Mann zielt mit seinem Jagdgewehr. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Patrick Pleul Jagd Jäger beraten über Schweinepest: Wählen neuen Präsidenten Von dpa | 11.06.2022, 02:28 Uhr

Der Landesjagdverband berät am heutigen Samstag (9.30 Uhr) in Linstow bei seiner Delegiertenversammlung über die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. Das Land hat die Belohnung für erlegte Wildschweine zuletzt stark reduziert, was einigen Jägern nicht gefällt. Für Diskussionen sorgen außerdem Pläne der Landesregierung für ein neues Jagdgesetz in MV. Der Verband möchte frühzeitig einbezogen werden, wie der scheidende Verbandspräsident Volker Böhning der Deutschen Presse-Agentur sagte.