Unfälle Jäger stirbt nach Schuss ins eigene Bein Von dpa | 06.08.2023, 08:07 Uhr

Ein Jäger ist in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Schuss ins eigene Bein gestorben. Der 60-Jährige wurde von Rettungskräften am Samstagabend leblos am Feldrand zwischen Brünkendorf und Bookhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefunden, wie die Polizei Neubrandenburg am Sonntag mitteilte. Der Jäger aus dem Amtsbereich Ribnitz-Damgarten hatte sich zuvor ins Bein geschossen. Die Rettungskräfte erfuhren davon am Samstagabend und starteten eine Suchaktion. Sie fanden den Mann schließlich und versuchten ihn zu reanimieren. Der Jäger starb jedoch aufgrund der Verletzungen noch am Unglücksort.