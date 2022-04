Maren Voß FOTO: D. Gohlke Auszeichnung IOW-Forscherin erhält hochdotierten schwedischen Umweltpreis Von dpa | 20.04.2022, 20:43 Uhr

Der erstmals verliehene Björn Carlson Ostsee-Preis geht an die Forscherin Maren Voß vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Voß erhalte den mit umgerechnet knapp 300.000 Euro (3 Millionen Schwedische Kronen) dotierten Preis für ihre „wegweisende Forschung zur Bedeutung von Stickstoff in marinen Kreisläufen und insbesondere seiner Rolle bei der Überdüngung der Ostsee“, teilte das IOW am Mittwoch in Warnemünde mit. Die Auszeichnung der schwedischen Björn Carlson Baltic Sea Foundation soll am 3. Juni in Stockholm verliehen werden.