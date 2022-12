Patrick Dahlemann Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Staatskanzlei Internetseite soll Bürger über Energiehilfen informieren Von dpa | 29.12.2022, 13:44 Uhr

Bürgerinnen und Bürger im Nordosten sollen sich künftig über eine eigens eingerichtete Internetseite über Hilfen des Bundes und des Landes zur Bewältigung der Energiekrise informieren können. „Dazu wird die Landesregierung eine eigene Internetseite aufbauen“, kündigte am Donnerstag der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), an. Zuvor hatte erstmals die Lenkungsgruppe zur Vergabe der Mittel aus dem Härtefallfonds des Landes getagt. „Wir wollen, dass die Hilfe möglichst schnell bei den Betroffenen ankommt“, wurde Dahlemann in einer Mitteilung zitiert.