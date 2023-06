Am meisten umlagert war am Donnerstag der Stand des Bildungsministeriums. Foto: Karin Koslik up-down up-down Informationsveranstaltung in Güstrow Beachtliches Interesse an Lehrerjobs im Landkreis Rostock Von Karin Koslik | 15.06.2023, 19:25 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben auch Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf derzeit gute Chancen auf eine Anstellung. Am Donnerstag gab es an der „Schule am Inselsee“ dazu Informationen.