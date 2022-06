ARCHIV - Laufkatzen hängen am Bockkran der MV-Werft in Rostock-Warnemünde. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Rostock-Warnemünde Insolvenzverwalter erteilt Bund Zuschlag für Werft Von dpa | 28.06.2022, 18:17 Uhr

Der Bund hat den Zuschlag zum Kauf der Werft in Rostock-Warnemünde erhalten. Dies teilte der Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, am Dienstag in Warnemünde mit. Dort soll das Marinearsenal der Bundeswehr angesiedelt werden, das für die Instandhaltung der Schiffe der deutschen Marine zuständig ist. Es müssten noch letzte Verhandlungen geführt werden, es gelte zudem der Parlamentsvorbehalt.