Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild Straftaten Innenminister: Gewalt gegen Frauen konsequent bekämpfen Von dpa | 24.11.2022, 16:05 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hat an Frauen und Mädchen appelliert, im Fall von gewalttätigen Übergriffen die Täter anzuzeigen. Hinweise und Strafanzeigen könnten zu jeder Tages- und Nachtzeit etwa über die Internetwache der Landespolizei oder auch persönlich bei der Polizeidienststelle vor Ort gemacht werden, sagte Pegel am Donnerstag anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen an diesem Freitag.