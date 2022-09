Heizung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Gebäudeschäden Ingenieurkammer mahnt zur Vorsicht beim Energiesparen Von dpa | 29.09.2022, 10:57 Uhr

Die Ingenieurkammer in Mecklenburg-Vorpommern hat auf mögliche Gebäudeschäden durch unbedachtes Energiesparen hingewiesen. „Heutige Gebäude sind hochkomplex und sensible Systeme, die Änderungen der Wärme- und Feuchteverhältnisse nicht unbeschadet verkraften können. Auch in Bestandsgebäuden und Denkmälern können schon kleinste Störungen zu Schäden führen“, sagte Carsten Großmann, Vorsitzender des Ausschusses für Energieeffizienz, am Donnerstag in Schwerin. Das Abregeln von Heizungen zum Energiesparen sollte daher mit entsprechendem Fachwissen geprüft werden.