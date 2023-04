IG Metall Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mitgliederzuwachs Inflation und Unsicherheit bringen Gewerkschaften Zulauf Von dpa | 19.04.2023, 15:45 Uhr

Unsicherheit und steigende Energie- und Lebenshaltungskosten sorgen wieder für Zulauf bei den Gewerkschaften im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. „Die Leute merken, dass sie sich zusammenschließen müssen, wenn sie etwas erreichen wollen“, sagte Guido Fröschke von der IG Metall MV am Mittwoch in Neubrandenburg. Laut DGB gibt es rund 20.000 Gewerkschaftsmitglieder in der Region Mecklenburgische Seenplatte und im Süden Vorpommerns.