Studieren wird teurer: Die Semesterbeiträge an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern steigen aufgrund der Energiekrise kräftig. Das Studierenendenwerk Rostock-Wismar erhöht den Beitrag, den jeder Studierende der Universität Rostock, der Hochschule für Musik und Theater Rostock und der Hochschule Wismar entrichten muss, zum Beginn des Sommersemesters 2023 um 24 Prozernt von 75 auf 93 Euro. Der Aufsichtsrat des Studierendenwerks habe der Erhöhung am Montagabend in einer außerplanmäßigen Sitzung zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.