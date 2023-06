Inflation Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Preise Inflation schwächt sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter ab Von dpa | 07.06.2023, 16:03 Uhr

Die seit Jahresbeginn zu verzeichnende Abschwächung der Inflation hat sich in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt. Wie das Statistische Amt am Mittwoch in Schwerin mitteilte, sank die Jahresteuerungsrate im Nordosten im Mai auf 6,5 Prozent und damit erstmals seit einem Jahr wieder unter die 7-Prozent-Marke. Trotz des neuerlichen Rückgangs bekamen Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern die Preisanstiege zum Vorjahr deutlicher zu spüren als in anderen Bundesländern. Deutschlandweit waren die Preise im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent gestiegen.