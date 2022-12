Inflation Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verbraucherpreise Inflation leicht abgeschwächt: Noch über 10-Prozent-Marke Von dpa | 01.12.2022, 15:48 Uhr

Die Inflation hat im November zum zweiten Mal in Folge in Mecklenburg-Vorpommern die 10-Prozent-Marke überschritten. Die Verbraucher mussten 10,6 Prozent mehr Geld ausgeben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag bekanntgab. Im Oktober hatte die Inflation mit 10,9 Prozent ihren bisherigen Höchststand erreicht. Im Vergleich zu Oktober gaben die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent nach.