Ein Mann packt seine gekauften Lebensmittel in seine Tüte. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl Verbraucher Inflation erreicht im Mai in MV Rekordwert von 8,3 Prozent Von dpa | 07.06.2022, 16:50 Uhr

Die Inflation in Mecklenburg-Vorpommern hat im Mai einen Höchststand erreicht. Das Statistische Amt gab die Teuerungsrate für das Land am Dienstag in Schwerin mit 8,3 Prozent an. Der Preissprung zum Vorjahresmonat fiel damit im Nordosten noch stärker aus als im Bundesdurchschnitt. In der Vorwoche hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten eine Verteuerung der Lebenshaltungskosten deutschlandweit um 7,9 Prozent gemeldet.