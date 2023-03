Zwölf Euro Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Preise Inflation 2023 bisher weiter über 9 Prozent in MV Von dpa | 28.03.2023, 12:41 Uhr

Bei der Inflation in Mecklenburg-Vorpommern hat es in diesem Jahr bisher keine Entspannung gegeben. Im Januar betrug die Jahresteuerungsrate 9,3 und im Februar 9,2 Prozent, wie das Statistische Amt des Landes am Dienstag mitteilte. Für März liegen die Daten noch nicht vor. Im November hatte die Inflation bei 9,6 Prozent gelegen und im Dezember bei 8,6 Prozent - bedingt durch die vom Bund übernommene Abschlagzahlung für Erdgas und Fernwärme, von der viele Verbraucher profitierten.