Zinnowitz Mann stirbt bei Badeunfall in Bernsteintherme Von Haley Hintz | 30.08.2023, 08:59 Uhr In Zinnowitz starb ein Mann bei einem Badeunfall. Symbolfoto: Martin Dziadek/imago-images/Archiv up-down up-down

Am 29. August wurde die Polizei informiert, dass eine Person nach gesundheitlichen Problemen in der Bernsteintherme in Zinnowitz reanimiert wurde.