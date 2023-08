Kriminalität In Vorpommern häufen sich Fälle von Bootsmotorenklau Von dpa | 10.08.2023, 08:05 Uhr Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Vorpommern häufen sich seit kurzer Zeit Diebstähle von Bootsmotoren und Bootszubehör. So wurden im August bereits acht solcher Diebstähle angezeigt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Anklam (Vorpommern-Greifswald) sagte. In vielen Fällen werden demnach Sportboote aus Häfen gestohlen, bei ihnen Motoren und andere Teile abgebaut und die geplünderten Boote in der Nähe zurückgelassen. Der Gesamtschaden wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.