Von dpa | 11.05.2023, 16:38 Uhr

Von Mexiko nach Mecklenburg: Neun international angeworben angehende Ärzte aus Mexiko, El Salvador und Jordanien wollen bei den Helios Kliniken in Westmecklenburg ihre Facharztausbildung absolvieren. Acht wurden am Donnerstag in Schwerin begrüßt, wie der Klinikkonzern mitteilte.