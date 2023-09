In Torgelow kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Am 14. September war es in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße zu einer Explosion gekommen.

Frau war in der Küche und kochte

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 7-köpfige Familie in der Wohnung. Laut Polizei befand sich die Wohnungsinhaberin kurz vor der Explosion in der Küche und kochte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Als sie kurzzeitig die Küche verließ, kam es zur Explosion, in deren Folge die Küche als auch die Fenster beschädigt wurden.

Lesen Sie auch Pragsdorf bei Neubrandenburg Vermisster Sechsjähriger getötet - Massive Verletzungen deuten auf Totschlag hin

Das Gebäude wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte evakuiert. Die Bewohnerin wurde im Zusammenhang der Detonation leichtverletzt, konnte aber nach der ärztlichen Behandlung das Klinikum Ueckermünde wieder verlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Polizei ermittelt zur Ursache

Die polizeilichen Ermittlungen zur Explosionsursache dauern an. Erste Anhaltspunkte deuten auf einen technischen Defekt eines der Küchengeräte hin. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.