In Stralsund kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Symbolfoto: K. Schmitt/Fotostand/Archiv up-down up-down Stralsund Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung bei einem Wohnhausbrand Von Haley Hintz | 26.05.2023, 06:31 Uhr

In Stralsund kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei vermutet Brandstiftung.