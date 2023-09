Am Mukran Port kam es zu einem Kabelbrand. Wie die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz in einem Post auf ihrer Facebook-Seite bekannt geben, hatte sich am Montag ein Kabelbrand ereignet. Dies führte zum Entzünden von Getreidestaub, der sich in einer unterirdischen Getreideförderanlage befand. Die Kameraden löschten den Brand.

