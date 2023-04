In Patzig und Rambin wurde in Einrichtungen eingebrochen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archiv up-down up-down Rügen Täter brechen in Kindergärten und in eine Schule ein Von Anni Hintz | 05.04.2023, 06:09 Uhr

Unbekannte brachen in den Kindergarten und die Schule in Patzig ein sowie in den Kindergarten in Rambin. Dort durchwühlten sie Räume und Schränke und entwendeten Bargeld.