Zwischen Bad Sülze und Tribsees steht ein Atombunker zum Verkauf FOTO: Denny Schröter up-down up-down Erbe der NVA für 1,75 Millionen Euro In MV steht ein Atombunker zum Verkauf Von Thomas Volgmann | 21.07.2022, 17:37 Uhr

In Russland hat Präsident Wladimir Putin seine Nuklearstreitkräfte im Frühjahr zu Beginn des Ukrainekrieges in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. In Mecklenburg-Vorpommern wird jetzt ein angeblich noch funktionierender Atombunker für 1,75 Millionen Euro zum Verkauf angeboten.