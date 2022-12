D-Mark Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bundesbank In MV dieses Jahr über 450.000 D-Mark in Euro getauscht Von dpa | 16.12.2022, 06:22 Uhr

In vielen Schubladen, Sparstrümpfen und Tresoren liegen noch D-Mark-Scheine und D-Mark-Münzen. Sie können weiter in Euro getauscht werden. Allein in die beiden Filialen der Deutschen Bundesbank in MV wurden dieses Jahr mehr als 450.000 D-Mark zum Umtausch gebracht.