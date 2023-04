Die MiG-29 ist für ihre Wendigkeit bekannt. Foto: Jozef Durník up-down up-down Fliegerhorst Laage Mit den MiG-29 für die Ukraine flogen schon die Bundeswehrpiloten in MV Von Udo Roll | 13.04.2023, 17:25 Uhr | Update vor 4 Std.

Polen will mehrere sowjetische Kampfjets an die Ukraine abgeben. Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 in Laage kann man sich an die Maschinen gut erinnern. Die MiG-29 waren dort jahrelang stationiert. Zum Schnäppchenpreis wurden sie abgegeben.