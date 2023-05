In Malchow ereignete sich ein Unfall auf der Kreuzung. Symbolfoto: Imago/Alexander Pohl/Archiv up-down up-down Neubrandenburg Radfahrer kollidiert mit Polizeiauto in Malchow und wird verletzt Von Haley Hintz | 17.05.2023, 05:30 Uhr

Am Dienstag ereignete sich in der Mühlenstraße in Malchow ein Unfall. Dabei wurde ein Fahrradfahrer verletzt.