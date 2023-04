In Kühlungsborn fuhr ein junger Mann gegen eine Laterne. Symbolfoto: K. Schmitt/Fotostand/Imago up-down up-down Kühlungsborn 18-jähriger Fahrer fährt alkoholisiert gegen eine Laterne Von Anni Hintz | 04.04.2023, 06:13 Uhr

Am Montagabend fuhr in der Ostseeallee in Kühlungsborn ein junger Mann gegen eine Laterne. Ein Alkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von 1,06 Promille.