Grammendorf Unbekannte stehlen Pflanzenschutzmittel aus einer Lagerhalle Von Haley Hintz | 19.09.2023, 12:09 Uhr In Grammendorf kam es zu einem Diebstahl. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/Archiv

Am 18. September wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Grammendorf informiert.