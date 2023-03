Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht In den Hals gestochen: Prozess findet ohne Opfer statt Von dpa | 10.03.2023, 10:24 Uhr

Der Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke in Greifswald, der am Donnerstag am Landgericht Stralsund begonnen hat, findet ohne das Opfer statt. Er soll aber trotzdem am 24. März abgeschlossen werden. Wie ein Sprecher des Landgerichtes am Freitag sagte, ist der Geschädigte, der aus Polen stammte, inzwischen nicht mehr auffindbar. Dem 27-jährigen Angeklagten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.