Fahrzeugkontrolle In Berlin gestohlenes Wohnmobil in Vorpommern sichergestellt Von dpa | 08.11.2022, 12:23 Uhr

Bundespolizisten haben in Vorpommern ein in Berlin gestohlenes Wohnmobil beschlagnahmt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagte, wurde Fahrzeug im Wert von mehr als das 50.000 Euro am Morgen in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) kontrolliert. Den Beamten war aufgefallen, dass das Türschloss des Wohnmobils aufgebrochen war. Das Fahrzeug hatte noch Berliner Kennzeichen und im Zündschloss steckte ein Werkzeug, wie es Diebe häufiger benutzen, um solche Fahrzeuge zu starten.