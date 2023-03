In Barth wurde ein Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Symbolfoto: Imago/Marius Bulling/Archiv up-down up-down Barth Mann ohne Führerschein kommt direkt in die Justizvollzugsanstalt Von Anni Hintz | 21.03.2023, 10:54 Uhr

In Barth wurde am Montag ein Auto von der Polizei angehalten. Bei Überprüfung der Personalien des Fahrers stellten die Beamten mehrere Unregelmäßigkeiten fest. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.