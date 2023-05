Christian Pegel Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen In acht Jahren sollen Kommunen DDR-Altschulden los sein Von dpa | 29.05.2023, 10:11 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Kommunen sollen bis spätestens 2031 all ihre DDR-Wohnungsbaualtschulden los sein. Die Lösung der DDR-Altschuldenfrage sei in Sichtweite, erklärte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Montag. „Land und kommunale Spitzenverbände haben vor, in den kommenden acht Jahren schätzungsweise gut 200 Anträge mit einem Volumen an bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 217,6 Millionen Euro zu begleichen.“ Bisher seien über den kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2021 und 2022 rund 30 Millionen Euro an 300 Kommunen vergeben worden.