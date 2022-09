Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mordversuch Im Schlaf fast erstochen: 24-Jährige vor Gericht Von dpa | 06.09.2022, 01:34 Uhr

Ein halbes Jahr nach einer beinahe tödlichen Messerattacke auf einen schlafenden Mann beginnt am Landgericht Rostock am Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen dessen damalige Lebensgefährtin. Der 24-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie soll am 26. Februar in Rostock ihrem schlafenden Lebensgefährten die neun Zentimeter lange Klinge eines spitzen Küchenmessers komplett in den Rücken gerammt haben. Dabei sei die Lunge schwer verletzt worden. Der Tod des Mannes habe nur durch eine schnelle ärztliche Versorgung verhindert werden können. Die Angeklagte ist in Untersuchungshaft.