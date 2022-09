Windräder Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Anlagenbau IG Metall will bei Vestas „Schlagzahl erhöhen“: Warnstreiks Von dpa | 05.09.2022, 05:42 Uhr

Mit neuen Warnstreiks will die IG Metall im Kampf um einen Tarifvertrag den Druck auf die deutsche Tochter des dänischen Windanlagenherstellers Vestas erhöhen. Bundesweit ruft die Gewerkschaft alle Beschäftigten dazu auf, an diesem Montag abermals die Arbeit für drei Stunden niederzulegen. Ein weiterer Warnstreik soll noch in derselben Woche folgen, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, der Rendsburger IG-Metall-Geschäftsführer Martin Bitter, der Deutschen Presse-Agentur.