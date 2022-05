ARCHIV - Fahnen der Gewerkschaft IG-Metall werden während einem Warnstreik vor dem Porsche-Museum geschwenkt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Schiffbau IG Metall: Verlängerung von MV-Werften-Transfergesellschaft Von dpa | 04.05.2022, 02:36 Uhr

Nach dem Verkauf erster Teile der insolventen MV Werften fordert die IG Metall eine Verlängerung der Transfergesellschaft für die Beschäftigten des insolventen Schiffbau-Unternehmens. In dem Zusammenhang hat die Gewerkschaft Aktionen angekündigt. Details will der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (10.00 Uhr) bekanntgeben.