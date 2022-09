IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Schiffbau IG-Metall: Transfergesellschaft der MV-Werften verlängern Von dpa | 30.09.2022, 09:54 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Verlängerung der Transfergesellschaft der MV-Werften. „Uns geht es um die Zukunft der Werften und der Industrie im Land. Wir wollen Arbeitsplätze und Standorte sichern“, hieß es am Freitag in einem Demonstrationsaufruf für die kommende Woche. Am Mittwoch will die Gewerkschaft ihrer Forderung ab 9.00 Uhr vor dem Landtag in Schwerin Nachdruck verleihen. Eingeladen wurde hierzu demnach Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD).