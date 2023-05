IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt IG Metall ruft zu Warnstreik bei Holzverarbeiter auf Von dpa | 12.05.2023, 11:06 Uhr

Für Montag hat die Industriegewerkschaft IG Metall beim Holzverarbeiter Mayr Melnhof in Wismar zum Warnstreik aufgerufen. „Wir wollen eine spürbare Gehaltserhöhung und einen gemeinsamen Tarifvertrag für alle Beschäftigten“, sagte Axel Herkt, Mitglied der Tarifkommission, am Freitag in Wismar. Den Angaben nach soll die Arbeit zwischen 2 und 18 Uhr niedergelegt werden.