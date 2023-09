Gewerkschaften IG Metall Küste legt Daten zur Schiffbau-Beschäftigung vor Von dpa | 07.09.2023, 17:42 Uhr | Update vor 22 Min. IG Metall Küste Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Die IG Metall Küste stellt am Freitag (11.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer traditionellen Befragung von Betriebsräten zur Auslastung und Beschäftigung im Schiffbau vor. Außerdem will die Gewerkschaft ihre Erwartungen an die 13. Nationale Maritime Konferenz formulieren, die am kommenden Donnerstag und Freitag in Bremen geplant ist. Zur Präsentation der Ergebnisse werden unter anderem der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, sowie der Branchenbeauftragte Schiffbau, Heiko Messerschmidt, erwartet.