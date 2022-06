ARCHIV - Über das Rotorblattwerk des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex ziehen dunkle Wolken hinweg. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Windkraftanlagenbauer IG Metall hält Werksschließung bei Nordex für sinnlos Von dpa | 29.06.2022, 17:32 Uhr

Unmittelbar vor dem angekündigten Ende der Rotorblatt-Fertigung beim Windkraftanlagen-Hersteller Nordex in Rostock hat die IG Metall die Werksschließung erneut kritisiert. Die Verlegung der Produktion nach Indien sei wegen des Transports der fertigen Flügel über Tausende Kilometer klimapolitisch nicht sinnvoll, sagte der Bezirksleiter Daniel Friedrich der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir jetzt von der Stärkung der Energiewende und der erneuerbaren Energien reden, dann müssen wir dafür sorgen, dass wieder Arbeitsplätze in Deutschland entstehen.“ Die Wertschöpfung müsse in Deutschland bleiben. Laut Friedrich ist kein neuer Investor für das Gelände in Sicht.