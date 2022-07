ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Ermittlungen Identität von Unfallopfer geklärt: Biker kam aus Tschechien Von dpa | 26.07.2022, 14:55 Uhr

Zwei Tage nach einem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 96 bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sind die Identität des Toten und der Unfallhergang weitgehend geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, handelte es sich um einen 37-jährigen Motorradfahrer aus dem tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary). Den Ermittlungen zufolge war der Biker am Sonntag südlich der Stadt vermutlich zu schnell in einer Kurve Richtung Norden unterwegs gewesen.