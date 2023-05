Spaziergang Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Haustiere Hundesteuer bringt Kommunen in MV Millionen Von dpa | 31.05.2023, 14:34 Uhr

Die Einnahmen der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind durch die Hundesteuer im vergangenen Jahr gestiegen. Mit einem Plus im Jahresvergleich um 2,1 Prozent auf 7,2 Millionen Euro haben die Kommunen im Jahr 2022 einen neuen Höchstwert erreicht, wie das Statistikamt des Landes am Mittwoch in Schwerin mitteilte. In den letzten zehn Jahren seien die Einnahmen insgesamt um 2,2 Millionen Euro angestiegen.