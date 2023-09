Energie Hunderte bei Demonstration gegen LNG-Terminal auf Rügen Von dpa | 23.09.2023, 13:19 Uhr | Update vor 15 Min. Demonstration gegen LNG-Terminal vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Auf der Insel Rügen hat sich am Samstag ein Demonstrationszug mit mehreren hundert Teilnehmern gegen das geplante LNG-Terminal in Mukran in Bewegung gesetzt. Die Demonstranten starteten mit rund eineinhalbstündiger Verspätung vom Rügenplatz in Sassnitz und wollten über Mukran nach Lietzow ziehen. Noch Polizeiangaben muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.