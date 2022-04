Eine Pressekonferenz findet anlässlich des Programms "Der Palast der Republik ist Gegenwart" vor einem Wandbild, das bereits im "Palast der Republik" hing, statt. Foto: Joerg Carstensen/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Jörg Carstensen Berlin Humboldt Forum will Palast der Republik gegenwärtig machen Von dpa | 27.04.2022, 13:39 Uhr

Der Palast der Republik wird bei vielen Menschen nicht nur im Osten Deutschlands noch immer schmerzlich vermisst. Das Berliner Humboldt Forum, nach Abriss des asbestverseuchten Palastes hinter der umstrittenen Schlossfassade nun Platzhalter in der Mitte der Hauptstadt, will die Palast-Lücke mit einem langfristigen Programm schließen. Der Palast war in der DDR nicht nur Sitz der Volkskammer, sondern auch beliebter Treffpunkt mit zahlreichen Veranstaltungsräumen und Kulturprogramm.