Hotelzimmer sind in MV deutlich teurer als in den anderen neuen Bundesländern. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Tourismusbarometer Hoteliers in MV machen mit hohen Zimmerpreisen Kasse Von Torsten Roth | 21.07.2023, 15:38 Uhr

Den Urlaubern reicht es: Die hohen Preise in Hotels und Restaurants in MV lassen 2023 mehr Urlauber wegbleiben. Wie teuer Zimmer in MV sind.