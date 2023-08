Extremismus Homofeindliche Parolen in Schwerin: Staatsschutz prüft Von dpa | 14.08.2023, 19:39 Uhr Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen Folien mit homofeindlichen Botschaften in Schwerin ist der Staatsschutz eingeschaltet worden. Am Montagmorgen habe es einen entsprechenden Hinweis gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Demnach wurden an vier Adressen Folien mit homofeindlichen Slogans und durchgestrichenen Regenbogenfahnen festgestellt. Sie waren den Angaben zufolge unter anderem an den Büros zweier Parteien und des Vereins Einblick angebracht. Letzterer betreibt ein queeres Kommunikations- und Beratungszentrum. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet.