ARCHIV - Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Binz Holz-Lagerschuppen am Jagdschloss Granitz abgebrannt Von dpa | 03.05.2022, 11:38 Uhr

Nach einem Feuer auf dem Gelände des Jagdschlosses Granitz auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein etwa vier Meter langer Holz-Lagerschuppen war am Montagabend unweit des bekannten Schlosses bei Binz in Brand gesetzt worden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.