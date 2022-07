ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Rostock Hoher Schaden durch Betrug beim Onlinebanking Von dpa | 12.07.2022, 14:42 Uhr

Die Polizei in Rostock warnt vor einer Betrugswelle beim Onlinebanking. Wie eine Sprecherin am Dienstag sagte, verloren Kontoinhaber in der Hansestadt in zwei Monaten bei 40 Fällen rund 100.000 Euro. Allein in den letzten vier Tagen fielen fünf Frauen und Männer auf diese Masche herein und büßten 45.000 Euro ein.