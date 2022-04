Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Mecklenburgische Seenplatte Hoher Sachschaden nach Garagenbrand in Rechlin Von dpa | 07.04.2022, 18:08 Uhr | Update vor 33 Min.

Bei einem Garagenbrand in Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Sachschaden von über 100.000 Euro entstanden. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend während der Arbeiten an einem Fahrzeug in der Garage aus, welche als Werkstatt genutzt wird, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 47 Jahre alte Eigentümer habe zunächst versucht, das Feuer eigenständig zu löschen, habe dann aber die Feuerwehr verständigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Gebäude, ein Motorrad und zwei Autos seien beschädigt worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.