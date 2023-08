Schiffbau Hohe Nachrage nach effizienteren Propellern der Gießerei MMG Von dpa | 03.08.2023, 19:52 Uhr Schiffspropeller Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

In Waren an der Müritz entstehen seit Jahren die größten Schiffspropeller der Welt. Durch strenge Umweltgesetzgebung in der Schifffahrt hat das Unternehmen gut gefüllte Auftragsbücher - für effiziente Antriebe.