Vögel Höhepunkt der Kranichrast: Großvögel schätzen Maiskörner Von dpa | 18.10.2022, 06:15 Uhr

Es ist ein Natur-Schauspiel: Abertausende Kraniche setzen in diesen Tagen zum Start- oder Landevorgang an. Sie machen Halt auf ihrem Weg in den Süden und fressen sich Reserven an.