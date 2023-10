Notfälle Höhenretter retten Frau aus Rügens Steilküste beim Königstuhl Von dpa | 08.10.2023, 09:20 Uhr | Update vor 8 Min. Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Einsatzkräfte haben eine Frau aus Rügens Steilküste gerettet. Am Samstag sei die 47-Jährige zusammen mit ihrer Freundin auf dem Hochuferweg unweit des Königstuhls unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Dabei sei die Frau fünf Meter abgestürzt und habe sich nicht eigenständig befreien können. Einsatzkräfte, darunter Höhenretter, wurden von der Freundin verständigt und konnten die Verunglückte retten. Sie blieb den Angaben zufolge unverletzt. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu ähnlichen Einsätzen in dem Bereich gekommen.